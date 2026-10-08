Україна та Румунія відкрили новий автомобільний перехід через Тису

На Закарпатті відкрили автомобільний пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією. Це перший за майже 20 років новий автомобільний перехід між Україною та Румунією в регіоні.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Микола Калашник.

Для Закарпаття це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. За словами міністра, новий перехід дасть людям і бізнесу додатковий маршрут, а також допоможе перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні пункти пропуску.

Пункт пропуску має важливе значення для жителів Солотвинської громади, де розташована Біла Церква. У громаді проживає значна спільнота етнічних румунів, багато родин якої мають близьких по інший бік кордону.

«Новий перехід полегшить ці поїздки — до батьків, дітей, близьких. Саме такі щоденні потреби людей мають визначати, як ми розвиваємо інфраструктуру», — написав Калашник.

На першому етапі пункт пропуску зможе пропускати до 400 легкових автомобілів на добу. Україна для його запуску збудувала під’їзну дорогу та встановила модульну інфраструктуру для прикордонного й митного контролю. Румунія зі свого боку збудувала сам пункт пропуску та новий міст через Тису.

Рух відкрили на тимчасовій інфраструктурі, щоб перехід міг працювати вже зараз. Це перша черга проєкту.

Надалі планують збудувати повноцінний комплекс, який зможе пропускати також вантажівки та автобуси. Після завершення робіт його пропускна спроможність додатково становитиме до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів на добу.