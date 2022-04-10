МЗС вимагає забезпечити доступ представників міжнародних організації до громадян України, які були вивезені на територію держави-агресора Російської Федерації, та сприяти їх поверненню. Відповідну заяву поширила прес-служба відомства.

«Триває повномасштабна військова агресія Російської Федерації проти України, у ході якої держава-агресор вчиняє дї, що не можуть бути інтерпретовані інакше, як грубі порушення міжнародних норм та стандартів дотримання прав людини та міжнародного гуманітарного права» - йдеться у ньому.

На очах всього світу ще до 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська під приводом «евакуації» почали вивезення тисяч громадян України, яких у сталінських традиціях розміщують у таборах з перспективою переміщення до віддалених депресивних регіонів Росії. При цьому можливості комунікації з нашими співгромадянами максимально обмежуються.

«Насильницьке переміщення населення або депортація окупаційною владою РФ громадян України є грубим порушенням прав людини, а також воєнним злочином у розумінні Римського статуту Міжнародного кримінального суду», - підкреслили в МЗС.

Крім того відповідно до ст. 49 Женевської конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. 85 Додаткового протоколу (І) до Конвенції від 1977 року, заборонено, не залежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.

Україна закликає Верховного комісара ООН з питань біженців, Генерального секретаря Міжнародної організації з міграції та президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших відповідних міжнародних структур та організацій невідкладно сприяти якнайшвидшому вивезенню українських громадян з території держави-агресора та їх розміщенню на території, що контролюється українською владою або на територіях демократичних держав, що розгорнули потужні програми підтримки українських біженців.