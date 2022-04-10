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Депутат Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтин Іващенко добровільно став на бік російських загарбників, повідомляє прес-центр відомства. 

Наразі під керівництвом ЗС РФ колаборант організовує роботу органів окупаційної влади на тимчасово підконтрольній загарбникам частині міста і називає себе «головою адміністрації міста Маріуполя». Він публічно закликає українських військових скласти зброю і не чинити опір окупантам.

Слідчі СБУ кваліфікували дії колаборанта як державну зраду. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. 

Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 5 квітня у Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали новим «мером» міста  державного зрадника із проросійської партії «ОПЗЖ» Костянтина Іващенко.
ForUm

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