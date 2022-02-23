В связи с усилением российской агрессии против Украины, сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране – немедленно покинуть ее территорию.

В ГПСУ напомнили, что согласно ст. 33 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в свою страну.

Государственная пограничная служба обращает внимание граждан, что все наши соотечественники могут беспрепятственно вернуться домой круглосуточно, через любой пункт пропуска.

В случае возникновения проблем при пересечении границы обращайтесь на службу «Доверие» и по номеру +38 (044) 527-63-63 (для звонков из Украины и из-за границы согласно тарифам соответствующего оператора связи).