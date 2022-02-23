также в разделеОбщество
ЕС решил открыться для туристов, вакцинированных «коронаваком» 14
Бойцам теробороны упростят процедуру выдачи разрешения на оружие 30
На крупнейших вокзалах Украины будут бесплатно учить домедицинской помощи 13
Что должно быть в эвакуационном рюкзаке ученика 32
В приграничных районах вводятся дополнительные режимные ограничения 40
Российский блогер Дудь: Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал 25
В СБУ прокомментировали введение чрезвычайного положения 38
Признание «ДНР»: Греция обеспокоена судьбой своей общины в Мариуполе 12
«Вечер в хату»: Малюська заявил, что РФ готовила бунты в тюрьмах Украины 26
Данилов сказал, сколько резервистов подлежат мобилизации 38
Шмыгаль: Введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса 40
ФСБ обвинила шесть «правосеков» в подготовке теракта в Крыму 40
Боевику «Оплота» заочно сообщили о подозрении 9
Вслед за Минздравом в сети распространяют фейковый приказ Минобразования 43
Ляшко назвал фейком информацию об эвакуации медучреждений из Киева 12
Нацполиция берет под охрану объекты энергетической инфраструктуры 20
В Украину прибыло летальное оружие от Канады 35
Призыв резервистов начнется 23 февраля 99

В связи с усилением российской агрессии против Украины, сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране – немедленно покинуть ее территорию.

В ГПСУ напомнили, что согласно ст. 33 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в свою страну.

Государственная пограничная служба обращает внимание граждан, что все наши соотечественники могут беспрепятственно вернуться домой круглосуточно, через любой пункт пропуска.

В случае возникновения проблем при пересечении границы обращайтесь на службу «Доверие» и по номеру +38 (044) 527-63-63 (для звонков из Украины и из-за границы согласно тарифам соответствующего оператора связи).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги