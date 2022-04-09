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Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал Александр Дворников, который имеет большой опыт войны в Сирии, сообщает ВВС со ссылкой на неназванного западного чиновника.

 «Между разными командами была действительно плохая координация», — сказал чиновник, отметив, что российские силы никогда не обучались работать таким образом.

По данным источника, командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников теперь отвечает за улучшение координации.
ForUm

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