Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал Александр Дворников, который имеет большой опыт войны в Сирии, сообщает ВВС со ссылкой на неназванного западного чиновника.

«Между разными командами была действительно плохая координация», — сказал чиновник, отметив, что российские силы никогда не обучались работать таким образом.

По данным источника, командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников теперь отвечает за улучшение координации.