Ексначальник Головного управління розвідки Василь Бурба відповів на звинувачення радника ОП Олексія Арестовича про те, що його немає в Україні.

Арестович заявив, що Бурба в Дубаї, нібито у нього там штаб-квартира.

«З 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках. Зараз у складі окремого зведеного загону виконуючи завдання за призначенням. І ніколи би я не писав про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня «різних радників». На жаль, маємо втрати у підрозділі (два 200 та чотири 300)», - сказав Бурба в коментарі Українській правді.

Нагадаємо, 19 листопада 2021 начальник Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василь Бурба заявив, що не отримував письмової вказівки від президента України про перенесення спецоперації із затримання вагнерівців.

За його словами, таку інформацію йому та заступнику голови СБУ Руслану Баранецькому передав голова Офісу президента.

26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції звинуватив Бурбу у розголошенні інформації про спецоперацію.

Заяву колишній глава розвідки зробив після того, як 17 листопада 2021 року журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat та інтернет-видання The Insider опублікували розслідування про Україну спецоперацію із затримання понад 30 бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, причетних до військових злочинів на Сході.

Вагнеровців мали затримати 25 липня 2020 року, екстрено посадивши на території України літак, в якому вони повинні були прямувати з Білорусі до Туреччини.

Проте 23 липня 2020 року в офісі президента вирішили перенести операцію на тиждень. Формальною причиною було прагнення не зірвати режим припинення вогню, який набув чинності 27 липня.

Проте сісти на літак бойовики не встигли, бо на світанку 29 липня їх затримав спецназ гурту Альфа КДБ Білорусі.

Незважаючи на запит України про екстрадицію найманців, 14 серпня передали російській стороні.