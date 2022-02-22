Санкции Великобритании в отношении России нелегитимны с точки зрения международного права, заявили во вторник в посольстве РФ в Лондоне.

«В связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик МИД Великобритании заявил решительный протест, а правительство Великобритании объявило о введении нелегитимных, с точки зрения международного права, санкций», - говорится в комментарии посольства, поступившем в Интерфакс.

Там подчеркнули, что российская сторона не питает иллюзий относительно «направленности усилий британской дипломатии, осуществляемых в узком кругу единомышленников».

В посольстве РФ напомнили: «Признание Россией «ДНР» и «ЛНР» продиктовано гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего «украинского режима», который не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса.

Ранее во вторник сообщалось, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении России после признания «Донецкой» и «Луганской народных республик».

«Сегодня мы вводим санкции в отношении пяти российских банков», - заявил он, выступая в палате общин. По его словам, санкции затронут Банк "Россия", Промсвязьбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, «Генбанк», Индустриальный сберегательный банк.

Кроме того, британские санкции затронут троих российских бизнесменов - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.