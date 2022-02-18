Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк прокомментировал возможность участия в Евровидении-2022.

Отвечая на вопрос Сергея Притулы о том, как они будут сотрудничать с Суспильным после скандала с подсчетом голосов, исполнитель отметил, что его хорошее выступление не зависит от вещателя.

«Я очень рад, что в Италии организует Евровидение не Суспильне. Поэтому я буду представлять Украину, а не Суспильне», – заявил Псюк в эфире Радио НВ.

Вместе с тем, рэпер добавил, что пока они не подпишут бумаги об участии в конкурсе, он не может официально заявить, что едет на Евровидение.

Напомним, после дисквалификации Алины Паш, Общественное предложило группе Kalush Orchestra, занявшей второе место в Нацотборе, представить Украину на Евровидении-2022.

12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». По результатам конкурса определено, что в 2022 году от Украины на международном песенном конкурсе выступит исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Паш получила 15 баллов (8 баллов от жюри и 7 баллов от зрителей). Второе место заняла группа «Kalush Orchestra» (6 баллов от жюри и 8 от зрителей), третье – певец Wellboy (7 баллов от судей и 6 от зрителей).

После объявления победителей, из-за ошибки ведущих в оглашении результатов группа Kalush Orchestra заподозрила Суспильне в фальсификации баллов, а также в общении с журналистам допустили возможность оспаривания результатов в суде.

Еще один медиа скандал вокруг нацотбора связан с тем, что победительница конкурса Алина Паш якобы нарушила условия участия, в частности, в 2015 году посещала оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства, за что была внесена в базу сайта «Миротворец».

Певица после финала в общении с журналистами заявила, что не нарушала государственную границу Украины, а также не выступала на концертах в России.

16 февраля Оргкомитет принял решение о прекращении участия в Отборе Алины Паш.

«Евровидение-2022» состоится в Турине (Италия). Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, Украина выступит в первом. Финал конкурса состоится 14 мая.