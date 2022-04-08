Євросоюз після погодження у четвер опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Раду ЄС.

Всього пакет складається з шести частин:

з серпня 2022 року заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії. Зараз імпорт вугілля в ЄС становить 8 мільярдів євро на рік.

Нагадаємо, що вугілля – це найменша частина енергетичного імпорту ЄС з РФ. При цьому низка країн, зокрема Німеччина, блокують рішення щодо газового та нафтового ембарго.

Заборона надавати доступ до портів ЄС судам, зареєстрованим під прапором Росії. Виключення – сільськогосподарська та харчова продукція, гуманітарна допомога та енергетика.

зареєстрованим під прапором Росії. – сільськогосподарська та харчова продукція, гуманітарна допомога та енергетика. Заборона роботи російських та білоруських автотранспортних операторів, що заблокує їхні вантажні перевезення автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. Тут знову виключення: фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, вантажі в гуманітарних цілях.

що заблокує їхні вантажні перевезення автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, вантажі в гуманітарних цілях. Подальші заборони на експорт, спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп’ютери та високотехнологічні напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання.

Також запроваджуються нові заборони на імпорт таких продуктів, як деревина, цемент, добрива, морепродукти та алкоголь. Узгоджені заборони на експорт та імпорт оцінюються у 10 мільярдів євро та 5,5 мільярдів євро відповідно.

Заходи для усунення лазівок зі вже запроваджених санкцій. Наприклад, заборона на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах-членах ЄС, виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам.

Розширена заборона на депозити в крипто-гаманці, а також на продаж банкнот і цінних паперів, що переказуються в будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС до Росії та Білорусі, або будь-якій фізичній чи юридичній особі в цих країнах.

Крім того, ЄС наклав санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, чиновників Кремля, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції ЄС.

Щодо банків, санкції накладено на чотири ключові російські банки, які представляють 23% ринку в російському банківському секторі. Після скасування для них доступу до системи SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, і таким чином будуть повністю відрізані від ринків ЄС.