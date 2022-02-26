Monobank вернул кредитные лимиты на карты клиентов, у которых этот лимит был открыт до блокировки.

Как пишет Хвиля, об этом сообщил сооснователь мобильного банка Олег Гороховский.

"Мы вернем лимиты и сделаем доступными 10 тыс. грн в пределах лимита, который был предварительно одобрен клиенту, если эти средства были доступны вчера до начала войны", — отметил он.

Также он отметил, что при этом будут действовать ограничения на платежи. Доступными будут только торговые операции, пополнение мобильного и оплата коммуналки. В то же время провести P2P-перевод или снять наличные с кредитного счета нельзя.

"Это нужно сделать потому, что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение — плевок в лицо врагу», — добавил Гороховский.