Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки военнослужащих НАТО в Украину очередной попыткой нанести вред украинско-чешским отношениям.

«Очередная попытка президента Земана нанести вред украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липовского. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины», - написал министр.

Ранее в воскресенье президент Чехии в интервью телеканалу CNN Prima News выступил против отправки военнослужащих НАТО в Украину, поскольку страна не является частью альянса.

Земан считает, что пока отношения между РФ и Украиной являются словесной войной с обеих сторон.