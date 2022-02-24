Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуют защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен, сообщает КГГА.
«Прошу отнестись к этому с пониманием. И, пожалуйста, не распространяйте информацию о передвижении наших военных и авиации», - написал мэр столицы.
Метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции «Лесная» до станции «Шулявская».
Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.
Проезд в городском транспорте бесплатный.
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