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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуют защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен, сообщает КГГА.

«Прошу отнестись к этому с пониманием. И, пожалуйста, не распространяйте информацию о передвижении наших военных и авиации», - написал мэр столицы.

Метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции «Лесная» до станции «Шулявская».

Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

Проезд в городском транспорте бесплатный.
ForUm

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