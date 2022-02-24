В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча», сообщила Госпогранслужба.

Пограничниками вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского пограничного отряда произведены обстрелы из градов.

Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Напомним, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.

ВСУ сбили 7 самолетов и 1 вертолет ВС Российской Федерации. В городе Счастье уничтожено 50 российских оккупантов, вблизи Харькова – 4 танка врага.