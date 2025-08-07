﻿
Надзвичайні події

Черкаський стрілець, який начебто сам себе підстрелив, має різану рану шиї

У чоловіка, який відкрив стрілянтну в McDonald's у Черкасах, різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов'язаний із геморагічним шоком. Він стабілізований і прооперований.

Отже, чоловік, який вчинив стрілянину в черкаському ресторані McDonald's, дістав серйозний поріз шиї, а не кульове поранення.

Про це повідомляє "Суспільне.Черкаси".

Як розповіли виданню в медзакладі, куди привезли чоловіка, в нього вогнепальних поранень немає. "У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком. Він стабілізований, прооперований", – зазначив директор Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександр Федорук.

За словами лікаря, зараз чоловік перебуває у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула.

"Прогноз можна давати через добу", – прокоментував Федорук.

Як повідомляв ForUA, поліція Черкас затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у McDonald's. "Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", - ішлося в повідомленні поліції.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

стрілянинаЧеркасилікарнякіберполіція
