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Надзвичайні події

На Київщині затримали американського педофіла, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року

На Київщині затримали американського педофіла, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року

Колишній директор дитсадка в окрузі Піма десятиліттями переховувався від американського правосуддя за статеві злочини, вчинені відносно чотирьох малолітніх дітей. Українські оперативники ідентифікували втікача у соцмережі та затримали на Київщині. Про це повідомили у Департаменті кіберполіції.

Втім, чекати вироку суду збоченець не став і втік. Його оголосили у міжнародний розшук. Завдяки новітньому програмному забезпеченню та кропіткій роботі оперативники кіберполіції ідентифікували втікача, який десятиліттями переховувався від правосуддя.

Правоохоронці з’ясували, що 66-річний чоловік вже тривалий час жив на Київщині. За допомогою підроблених документів він видавав себе за громадянина Мексики та навіть встиг придбати приватний будинок в одному з сіл Київської області.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту до розв’язання питання щодо його екстрадиції за обвинуваченням по 15 пунктах кримінального законодавства СШ

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАФБРКиївщинакіберполіціяпедофіл
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