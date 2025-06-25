На Київщині затримали американського педофіла, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року

Колишній директор дитсадка в окрузі Піма десятиліттями переховувався від американського правосуддя за статеві злочини, вчинені відносно чотирьох малолітніх дітей. Українські оперативники ідентифікували втікача у соцмережі та затримали на Київщині. Про це повідомили у Департаменті кіберполіції.

Громадянин США обвинувачується у розбещенні та вчиненні дій сексуального характеру щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. За даними ФБР, чоловік скоїв злочини у 1984-1991 роках, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма штату Аризона.

Втім, чекати вироку суду збоченець не став і втік. Його оголосили у міжнародний розшук. Завдяки новітньому програмному забезпеченню та кропіткій роботі оперативники кіберполіції ідентифікували втікача, який десятиліттями переховувався від правосуддя.

Правоохоронці з’ясували, що 66-річний чоловік вже тривалий час жив на Київщині. За допомогою підроблених документів він видавав себе за громадянина Мексики та навіть встиг придбати приватний будинок в одному з сіл Київської області.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту до розв’язання питання щодо його екстрадиції за обвинуваченням по 15 пунктах кримінального законодавства СШ