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Збройні сили України у суботу, 2 квітня, звільнили Київщину від російських окупантів, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника», - написала вона.  

Нагадаємо, в населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, які знаходилися під російською окупацією та звільнені українськими силами оборони, посилено  комендантську годину. На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня.
ForUm

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