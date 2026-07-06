Американська розвідка допомагає Україні атакувати російські НПЗ

Розвідка США допомагає Україні прокладати маршрути для далекобійних дронів і обходити російську ППО під час ударів по НПЗ.

Це відбувається на тлі рекордної інтенсивності українських атак по російській енергетичній інфраструктурі.

За даними Rochan Consulting, у травні кількість успішних ударів по російських НПЗ сягнула місячного рекорду — 16, повідомляє Financial Times.

З початку 2026 року російські НПЗ були уражені щонайменше 194 рази. Це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Різке зростання кількості ударів поглиблює найгіршу паливну кризу в Росії за десятиліття. Понад половина російських регіонів уже запровадила жорсткі обмеження на продаж пального, а жителі годинами стоять у чергах на АЗС.

У червні Україна кілька разів била по єдиному московському НПЗ. Удари спричиняли великі пожежі та хмари диму над столицею РФ, яка також зіткнулася з дефіцитом бензину.

За російськими даними, за перші шість місяців 2026 року над Росією та окупованими територіями нібито збили щонайменше 63 933 українські дрони.

Аналітики пояснюють зростання ефективності української кампанії не лише американською розвідувальною допомогою, а й нарощуванням виробництва й кращим управлінням.

Директор Rochan Consulting Конрад Музика заявив, що українська кампанія еволюціонувала від ударів по нафтовій інфраструктурі до ширшої стратегічної кампанії проти енергетичної, логістичної, промислової та експортної систем Росії.

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