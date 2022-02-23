Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об особенностях введения чрезвычайного положения в столице. Решение о чрезвычайном положении на всей территории Украины принял сегодня СНБО, и должен рассмотреть парламент.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об особенностях введения чрезвычайного положения в столице и когда оно может быть введено. Об этом он заявил во время срочного онлайн-брифинга.

«Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины. Это касается и города Киева. Отмечу, согласно законодательству Украины, Верховная Рада должна принять решение о введении чрезвычайного положения в течение 48 часов. Парламент планирует рассмотреть это решение сегодня», - казал мэр.

Если такое решение будет принято и вступит в силу, что это значит?

на территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА/КГГА;

устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей;

может ограничиваться движение транспортных средств и производиться их осмотр;

устанавливается запрет проведения массовых мероприятий;

запрещается проведение митингов.

Также могут быть другие ограничительные меры.

«Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения», – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что городские власти находятся на постоянной связи с начальниками регионального управления Сил территориальной обороны ВСУ и командующим силами теробороны. Все нужды теробороны будут решаться в оперативном режиме. В ближайшее время будет организовано и проведено Учебное собрание резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут проводиться в течение 30 дней.

Как отметил мэр столицы, все необходимые решения и меры по внедрению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб города Киева – после соответствующего решения Верховной Рады. Всю информацию город будет обнародовать оперативно на официальных ресурсах городских властей.

Кличко призвал доверять информации только из официальных источников.

«Я обращаюсь к киевлянам! Никакой паники! Чрезвычайное положение, которое планирует ввести государство, в этой ситуации – упреждающий шаг. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в городах и селах. Для противодействия преступности, предупреждения возможных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране», – подчеркнул Кличко.

Решение о чрезвычайном положении на всей территории Украины принял сегодня СНБО, и должен рассмотреть парламент.