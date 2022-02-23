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Полиция продолжает работать в усиленном режиме, в частности правоохранители охраняют объекты критической инфраструктуры. Также будет взято под охрану более 100 объектов энергетической инфраструктуры, заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Он напомнил, что национальная полиция уже вторую неделю работает в условиях усиленного режима. Правоохранители оперативно отрабатывают любую информацию, которая может свидетельствовать об угрозе безопасности людей. В частности, проверяются все факты, связанные с провокациями.

 «В выходные мы задокументировали факты проведения проплаченных митингов. Они были ориентированы на дестабилизацию ситуации в государстве. Речь шла о призывах к «русскому миру». В настоящее время изучаются источники поступления финансирования этого мероприятия, но есть подозрение, что финансирование поступило из Российской Федерации», – сказал Фацевич.

Заместитель главы Нацполиции подчеркнул, что уязвимое место каждого государства – это объекты критической инфраструктуры. Следовательно, полицейские осуществляют круглосуточную охрану таких объектов.

Кроме того, в ближайшие дни объединенная энергетическая система Украины будет работать в изолированном режиме, в частности будет отключена от сети Беларуси и Российской Федерации. Следовательно, более 100 объектов энергетической инфраструктуры также будут взяты под круглосуточную охрану», - отметил он.

Фацевич подчеркнул, что на востоке страны полицейские подразделения тоже несут службу в усиленном режиме. Полицейские не только обеспечивают общественный порядок, но совместно с нацгвардейцами и военными выполняют задачи руководства ООС.

«В то же время руководство Национальной полиции приняло решение о направлении на восток государства дополнительных сил, а также формировании резерва спецназовцев, которые в случае необходимости будут направлены в те регионы, где есть опасность», - сказал Фацевич.
ForUm

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