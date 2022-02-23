Славянские народы должны жить в мире и согласии, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на собрании, посвященном Дню защитников отечества и вооруженных сил Беларуси, передает Белта.

«Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир. И в этот острый период я хочу еще раз обратиться к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, всегда жили в мире и согласии», - заявил Лукашенко.

«Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории. Это наш путь - путь миролюбия и согласия», - утверждает политик.

В то же время Лукашенко предупредил: «Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится. Поэтому еще раз повторяю: надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов. Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все».

«Вот наша незыблемая позиция. Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить», - подытожил Лукашенко.