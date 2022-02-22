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Контрразведка СБУ в ходе следственно-оперативных действий идентифицировала личность командира диверсионно-разведывательной группы боевиков, который участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в Волновахском районе Донбасса в 2014-2016 годах. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ установили, что командиром вражеских диверсантов является житель временно неподконтрольного украинским властям Донецка. К  рядам боевиков он присоединился в июле 2014 года. Там прошел «курс» боевой и специальной подготовки.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на территории ОРДЛО.

Установлено, что в состав вражеского подразделения входили профессиональные снайперы, прошедшие спецподготовку под руководством инструкторов из РФ. По данным следствия, они производили прицельный обстрел украинских позиций в районах Богдановки, Петровского, Старогнатовки и Викторовки.

Кроме того, участники группы производили сбор разведданных о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на территории региона. Получившуюся информацию передавали представителям спецслужб РФ.

По материалам СБУ суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск.

Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента его задержания и приведения приговора в исполнение.
ForUm

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