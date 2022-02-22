Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, в каких границах были признаны Россией суверенными «ЛНР» и «ДНР».
Вопрос о том, идет ли речь о признании в текущих, фактических границах или в бывших административных границах этих «республик», был задан Пескову в ходе его общения с журналистами во вторник, сообщает Интерфакс.
«(Признаны – ред.) в тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены», - ответил Песков.
Журналисты уточнили у него, включают ли эти границы в себя Мариуполь.
«Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют», - сказал Песков.
Ему был задан вопрос, означает ли что, что «ДНР» и «ЛНР» признаны «в нынешних границах».
«Добавить мне нечего к этому», - сказал Песков.
«Конституции» «ДНР» и «ЛНР» гласят, что заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины.
Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отмечал, что «сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме (о самоопределении, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР), но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже».
Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
В телеобращении Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».
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