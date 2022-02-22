Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, в каких границах были признаны Россией суверенными «ЛНР» и «ДНР».

Вопрос о том, идет ли речь о признании в текущих, фактических границах или в бывших административных границах этих «республик», был задан Пескову в ходе его общения с журналистами во вторник, сообщает Интерфакс.

«(Признаны – ред.) в тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены», - ответил Песков.

Журналисты уточнили у него, включают ли эти границы в себя Мариуполь.

«Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют», - сказал Песков.

Ему был задан вопрос, означает ли что, что «ДНР» и «ЛНР» признаны «в нынешних границах».

«Добавить мне нечего к этому», - сказал Песков.

«Конституции» «ДНР» и «ЛНР» гласят, что заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отмечал, что «сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме (о самоопределении, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР), но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже».

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».