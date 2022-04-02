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Станом на 14:00 внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації та її руйнування загинуло 35 людей, повідомляє ДСНС.

З-під завалів рятувальники вивільнили 33 тіла загиблих та 2 людини померли у лікарні.

Роботи тривають.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 в Миколаєві внаслідок обстрілу сталося влучання в дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.
ForUm

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