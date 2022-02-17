также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ передал помощь верующим Танзании 6
В столице УПЦ проведет выставку рисунков онкобольных детей и концерт - благотворительная акция «Сретенская свеча» 11
Представитель УПЦ в Софии Киевской призвал украинцев видеть друг в друге братьев 47
Священник УПЦ нуждается в помощи на лечение 66
Священник УПЦ рассказал, как провести день Ангела 7
Предстоятель УПЦ рассказал, как стать по-настоящему свободным 9
Священник УПЦ рассказал, как реагировать на слухи о войне 11
Студенты киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для онкобольных детей и призывают пополнить ряды доноров 32
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Сретения Господня 29
В Афганском храме УПЦ сотни воинов-афганцев молились о погибших товарищах - 33-я годовщина вывода войск 17
Управделами УПЦ рассказал, почему Церковь не может объединиться с неканоническими организациями 42
Священник УПЦ рассказал о традиции освящения свечей на Сретение 10
Предстоятель УПЦ рассказал, как научиться молиться 12
В Киево-Печерской лавре УПЦ в праздник Сретения Господня состоится 8 литургий 12
В Черкассах УПЦ проведет первый съезд регентов и хористов епархии 11
Управделами УПЦ рассказал о том, что важно уделять больше времени родным, а не новостям из СМИ 68
Предстоятель УПЦ рассказал, каким должен быть путь к Богу 15
Священник УПЦ рассказал, откуда у Церкви деньги на милосердие 13

В сердце, наполненное обидой и злостью, никогда не войдет Бог.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Православная Церковь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов).

«Чтобы стать настоящим христианином, слугой Божиим и Его чадом, Бог завещал уметь любить и прощать. Каждого, кто будет делать что-то нехорошее против нас - посылать нам скорби, испытания - всеми силами нашей души и воли, мы должны простить. Простить, потому что Христос простил своих обидчиков. Именно это прощение и любовь к ближнему - не только к тем, кто нас любит, но и к тем, кто нас злословит - делает нас по-настоящему Христовыми учениками», - отметил священник.

Отец Афанасий подчеркнул, что личность христианина создают два истинных критерия: любовь и прощение. Напротив, обида и злость - обезображивает и убивает душу.

«Злоба, ненависть, которые могут быть у человека после того, как кто-то что-то нехорошее сделает ему, обезображивают человека. Он уже не способен истинно молиться, следовать по Божьему спасительному пути, потому что его сердце нечисто, заполнено злобой. В злое и лукавое сердце никогда не войдет Бог и из него никогда не произойдет искренняя чистая молитва. Злоба убивает человека изнутри. Злоба, затаенная в сердце, порождает в человеке другой тяжелый грех: мщение - желание отомстить, сделать больно другому человеку», - объяснил иеромонах Афанасий.

 

Он напомнил, что христиане призваны нести в мир не обиды и злость, а прощение и любовь.

«Христиане призваны нести миру любовь, прощение. Чтобы свидетельствовать об этом не только своими словами, но поступками, делами. Именно в этих делах любви и прощения мы будем по-настоящему свидетельствовать о Господе Иисусе Христе», - подытожил священник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги