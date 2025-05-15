У редакцію «Радіо Свобода» направили запит, чому журналіст Андрушко не служить в армії – ЗМІ

Видання «Закон і бізнес» звернулося до редакції Української служби «Радіо Свобода» із запитом з приводу ухиляння від служби в армії журналіста Сергія Андрушка.

Видання проводить власне журналістське розслідування щодо осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку серед представників громадського сектору та журналістів, діяльність яких фінансується з іноземних джерел.

«За нашими даними, Сергій Андрушко має двох неповнолітніх дітей, що не є достатньою причиною для звільнення від військової служби. Однак з невідомих причин він перебуває на спеціальному військовому обліку в Чернігівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, що може свідчити про його особливі взаємовідносини з владою», - відзначає видання.

У зв'язку з цим у запиті просять редакцію повідомити, яким чином Андрушко та його родичі уникають виконання обов’язків, встановлених законодавством у воєнний час, які взаємовідносини журналіст має з військово-політичним керівництвом держави, а також які саме заслуги стали підставою для виключення його з військового обліку.

Зокрема, за даними ЗМІ, не перебувають на військовій службі й інші родичі Андрушка. Зокрема, племінник Богдан Костянтинович Стаховський, і брат його дружини Ігор Валерійович Котвицький, який із 2023 року проживає в Канаді.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, від армії ухиляються чимало антикорупційних діячів і журналістів. Зокрема, серед них очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін (за прізвищем якого зʼявилося явище «шабунінг» - коли антикорупціонери на словах розповідають, як треба воювати, а самі ховаються від служби), чоловік керівниці ЦПК Дарії Каленюк Орест Рудий, блогер Юрій Бутусов, активісти Юрій Ніколов, Михайло Жернаков, журналісти Віталій Сич, Максим Савчук, Максим Опанасенко, Олександр Нотевський, Данило Мокрик та інші.