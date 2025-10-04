Помер відомий журналіст, колишній редактор ForUA

Помер український журналіст-розслідувач і співзасновник розслідувального проєкту «Наші Гроші», перший редактор ForUM Олекса Шалайський.

Про це повідомила журналістка Христина Бердинських.

Шалайський починав свою роботу ще у 1990-х роках. Він був відомий своєю роботою у виданнях «Дзеркало Тижня», ProUA та ForUM (нинішній ForUA).

Також разом із журналістом Юрієм Ніколовим він був одним із засновників розслідувального проєкту «Наші Гроші».

Про причини смерти журналіста не повідомляється.

Олекса Шалайський викладав свого часу журналістську майстерність для студентів, у нього є чимало учнів. Він залишив цікаві спостереження про «журналістську кухню».

Скажімо, ось одне з них: «Людина, яка пише аналітику, мусить чітко розуміти, що вона пише. Коли автор хоче нам щось написати, я його питаю: «Про що?». І коли він мені починає оце «про що» говорити у двох реченнях, то я кажу: «Ти знаєш, ти подумай, може, пізніше якось» і т.д. Людина, яка не може одним реченням сказати, про що вона буде писати (хай складносурядним чи підрядним реченням), у 90% випадків не напише нормально. Це не означає, що журналіст має сказати: «Я напишу про проблеми Водоканалу». Він має сказати: «Я тобі напишу, як у Водоканалі вкрали 10 млн доларів».