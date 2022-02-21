Президент Франции Эммануэль Макрон должен был на этой неделе объявить о выдвижении на президентские выборы, однако из-за ситуации вокруг Украины это объявление будет отложено, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в окружении Макрона.

По его словам, приоритетом для президента сейчас является поиск выхода из российско-украинского конфликта, передает Интерфакс.

«Трудно безмятежно примерить на себя костюм кандидата в президенты, когда в Европе война у ворот», - заявил собеседник телеканала.

Предполагается, что о выдвижении на новый срок Макрон объявит уже на следующей неделе.

Он занимает пост президента с 14 мая 2017 года.

В последние недели Макрон активно участвует в переговорах с лидерами Европы и с президентом США Джо Байденом в поисках урегулирования кризиса вокруг Украины. В Елисейском дворце 20 января сообщили, что он предложил Байдену и президенту России Владимиру Путину встретиться в Европе и обсудить вопросы безопасности, президенты на это согласились. Саммит состоится после встречи госскретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, если не начнется война.

В феврале опрос института изучения общественного мнения IFOP показал, что Макрон лидирует среди всех претендентов на пост президента, получив оценку 8,7 балла из 20. В январе у него было 8,3 балла из 20.

Кандидат от правого «Национального объединения» Марин Ле Пен занимает второе место - 8,3 балла из 20 (в январе у нее было 7,3 балла). Выдвинутая правоцентристской партией «Республиканцы» Валери Пекресс занимает третью позицию с 7,5 балла, в январе у нее было 7,6.