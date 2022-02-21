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Глава «ЛНР» Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. Документ размещен на сайте администрации самопровозглашенной «республики», передает РБК.

«Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — сказано в указе.

18 февраля «ЛНР» и «ДНР» объявили эвакуацию гражданского населения на территорию России. Первым об эвакуации объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию самопровозглашенных «республик». Вслед за ним об эвакуации сообщил главарь «ЛНР».

Спустя сутки в «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы  «республик».
ForUm

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