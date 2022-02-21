Клиентам Укрпочты, пользующимся платежными картами Visa, теперь доступен сервис перевода средств по номеру телефона. Эта услуга стала возможна после того, как Укрпочта присоединилась к глобальному сервису Visa Alias, сообщили ForUm'у в пресс-службе компании.

Для осуществления перевода клиенту больше не нужно иметь карточные реквизиты получателя – достаточно указать его номер телефона (при условии, что карточный счет получателя привязан к указанному номеру телефона, отображаемому при совершении самого платежа на https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/). Преимущество этого способа оплаты, кроме простоты, в повышенной безопасности, поскольку карточные реквизиты получателя не разглашаются.

Перевести средства можно как в почтовом отделении, так и на сайте Укрпочты https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/ (нужно выбрать способ оплаты по телефону).

«Укрпочта предложила клиентам новый платежный метод – более удобный и безопасный, чем классический перевод с карты на карту. Таким образом, мы заботимся о защите персональных данных клиентов. Финансовые услуги – одно из ключевых направлений для Укрпочты, которое мы планируем расширять, чтобы у всех украинцев был равный доступ к финансовым сервисам», - прокомментировал директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Олег Кляпко .

Напомним, в среднем клиенты Укрпочты в день совершают более 50 тыс. карточных операций. Максимальная сумма одного перевода по одной карточке отправителя – 14 999 грн, с учетом комиссии.

Максимальная сумма всех переводов по одной карточке отправителя за сутки – 65 000 грн.