Авиакомпании из Lufthansa Group: Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину на фоне роста напряженности в регионе, сообщает avianews.com.

Lufthansa совершает полеты из Франкфурта в Киев и Львов и из Мюнхена в Киев. На официальном сайте авиаперевозчика указано, что рейсы в Киев будут приостановлены с 21 по 28 февраля.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. 20 февраля Austrian Airlines выполнит специальные рейсы из Киева и Одессы для вывоза пассажиров. Рейсы Вена-Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

Swiss приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих с 21 по 28 февраля, рассказали в пресс-службе авиакомпании. Последний рейс в этом месяце состоится 20 февраля. В авиакомпании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

Мининфраструктуры Украины сейчас прорабатывает варианты, которые позволят продолжить перевозку пассажиров на время отмены рейсов. «Ведем переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, по которым Lufthansa Group не сможет совершать полеты», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

C 13 февраля полеты в Украину на неопределенное время, а также транзит над Украиной прекратила нидерландская авиакомпания KLM. Она приняла такое решение после оценки возможных рисков полетов в Украину на фоне информации о вероятном вторжении России.

При отмене рейсов пассажиры могут вернуть полную стоимость авиабилетов. Если им все равно нужно лететь, стоит уточнить в авиакомпании альтернативные варианты. Они включают перенос вылета на более позднюю дату, перебронирование билетов на рейсы авиакомпаний-партнеров по тому же или другому маршруту.