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Пост заставляет человека посмотреть на себя, обратить на себя самого внимание.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший пояснил верующим смысл Евангельской притчи о блудном сыне (Лк.15, 11-31).

«Когда живем в пресыщении, то обычно на себя не смотрим. Но, находясь в довольстве, душа человека страдает. Когда же он ограничивает себя, то у него возникает необходимость разобраться в себе и найти выход из положения, в котором он находится», - сказал Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший отметил, что каждый человек на каких-то этапах своей жизни в той или иной степени подобен блудному сыну. «И когда грешим, то отдаляемся от Бога», - добавил архипастырь  

«Во время поста человек понимает, что это является причиной его бедствий. И через молитву и добрые дела понимаем, что именно возвращает нас к Богу», - пояснил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий пояснил, что не у всех хватает решимости, как у блудного сына. 

«Но когда человек встает и делает первый шаг к Богу, то Господь уже идет человеку навстречу и дает благодать, чтобы нам вернуться к той жизни, ради которой был создан человек», - заключил Предстоятель УПЦ.
ForUm

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