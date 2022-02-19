Любые уступки не смогут остановить Россию от нападения. Как передает 24 канал, об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Мы должны обеспечить, чтобы в случае чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию», – сказала она.

Трасс добавила, что Украину в этой ситуации необходимо поддержать.

Санкции против России

На фоне угрозы со стороны России западные партнеры объединились вокруг поддержки Украины. Они обещают Путину самые жесткие санкции. Великобритания готова ввести ограничения на финансовые рынки и недвижимость.

В верхнюю палату Конгресса США внесли законопроект о санкциях против России уже на нынешнем этапе. Документ подготовила группа сенаторов-республиканцев.

Джо Байден в срочном обращении в отношении Украины заявлял даже, что в случае вторжения России "Северный поток-2" не запустят. Для этого есть все возможности.