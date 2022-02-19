США и Великобритания заявили, что за произведенными кибератаками на украинские банки и госструктуры стоит Россия, пишет ZN.UA.

Белый дом заявил, что "инфраструктура ГРУ была замечена за передачей больших объемов информации на украинские IP-адреса и домены", говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Россия любит действовать в тени и рассчитывает на длительный процесс определения авторства… Мы считаем, что российское государство несет ответственность за массированные атаки на украинские банки на этой неделе", — сказала заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер на брифинге.

В Вашингтоне считают, что российские киберпреступники, вероятно, нацелились на украинское правительство, включая военные и критически важные сети, для сбора разведывательной информации и подготовки к проведению подрывных киберопераций.

"Эти подрывные кибероперации могут быть использованы, если Россия предпримет в будущем военные действия против Украины", — добавил представитель Белого дома.

В МИД Великобритании заявили, что кибератака "продемонстрировала продолжающееся пренебрежение суверенитетом Украины".

"Эти действия являются еще одним примером агрессивных действий России против Украины", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что разведывательное ведомство США продолжает изучение недавних кибератак на украинские государственные сайты и банки, однако их "сценарий взят из российских методичек".

15 февраля масштабные DDoS-атаки получили сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе платежных систем государственных Ощадбанка и ПриватБанка. Также от DDoS-атаки пострадал сайт "Дія".