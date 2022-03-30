Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров продемонстрував нерозуміння поточного переговорного процесу, заявивши, що «питання Криму та Донбасу вирішені». Про це зазначив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Лавров демонструє нерозуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після того, як Україна відновить над ними свій суверенітет. У ході переговорів у Стамбулі українська делегація представила свої пропозиції щодо досягнення цієї мети», - написав Ніколенко.

Раніше Лавров заявив, що вважає прогресом у переговорному процесі «розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені».