также в разделеПолитика
Зеленський провів годинну телефонну розмову з Байденом 7
Колишній топ-військовий НАТО: Мир у Європі неможливий, доки Путін лишається при владі 9
Росія передавала Україні договір про капітуляцію: Арахамія зберіг для музею 25
В РФ заявили, что Запад завозит оружие в Украину на медицинских машинах 32
Парламент Канады призвал правительство к безвизу с Украиной 14
Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні 65
Зеленський про переговори з Росією: Не бачимо підстав для довіри 23
Британия заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины 12
Джонсон: Угоди між РФ та Україною буде недостатньо для зняття з Росії британських санкцій 17
РНБО: росія змінює риторику щодо біолабораторій США в Україні 92
Помощник Путина: Деэскалация под Киевом и Черниговом не означает прекращения огня 36
Київ закликав Будапешт не втягувати Україну у внутрішні справи Угорщини 20
Сійярто обурився постом співвітчизника про співчуття Україні 32
РФ заявила, що кардинально скоротить воєнну активність на двох напрямках 31
В РФ заявили, что делают два шага для деэскалации в Украине 54
Україна пропонує підписати міжнародний договір про гарантії безпеки 20
При ОП група експертів аналізуватиме дотримання застосованих проти РФ санкцій 7
Пєсков: Немає оплати – немає газу 67

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров продемонстрував нерозуміння поточного переговорного процесу, заявивши, що «питання Криму та Донбасу вирішені». Про це зазначив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Лавров демонструє нерозуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після того, як Україна відновить над ними свій суверенітет. У ході переговорів у Стамбулі українська делегація представила свої пропозиції щодо досягнення цієї мети», - написав Ніколенко.

Раніше Лавров заявив, що вважає прогресом у переговорному процесі «розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги