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Первый шаг к обретению настоящего покаяния - не осуждать других.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом наместник Святогорской лавры митрополит Арсений сказал в проповеди.

«Мы приходим в Церковь, для того чтобы назидаться заповедями Божьими и житиями святых угодников Божьих и, сравнивая свою жизнь с их житием, приходить в состояние покаяния и смирения, и осознания собственного недостоинства, а через это - рождать в душе своей покаяние», - объяснил митрополит Арсений.

Владыка подчеркнул, что «покаяние есть начало самосовершенствования».

«Святые отцы говорят: «Начало покаяния в неосуждении». Откуда же берётся осуждение? Осуждение берётся от предвзятости, то есть, когда мы от другого человека требуем святости жизни и идеала, но от себя не требуем ничего», - поделился митрополит Арсений.

Наместник Святогорской лавры обратил внимание, что обращая внимание на собственные грехи, а не на несовершенство других, человек приближается к Богу.

«А если мы обращаем взор внутрь себя и видим своё несовершенство и плачем над своей душой, то тогда, братья и сестры, весь мир нам кажется святым и все люди - праведными. И даже их ошибки мы сравниваем со своими, вспоминая свою жизнь: "А разве у меня такого не было?" И тогда приходим в состояние смирения, неосуждения, а из неосуждения - в состояние покаяния. А через покаяние бываем оправданы перед Богом», - сказал владыка Арсений.

Митрополит Арсений призвал верующих сохранять смирение и бороться со своими недостатками.

«В наше время очень важно сохранять дух неосуждения, смирение, покаяние, требовать не от других - кто бы они ни были: политики, начальствующие, родители, дети, священники или архиереи, соседи или коллеги по работе - а от себя в первую очередь. Из этого рождается правильность духовной жизни», - подытожил владыка.

 

 
ForUm

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