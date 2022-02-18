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Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщает офис премьер-министра Канады.

«Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе российского вторжения. Россия последовательно опровергала эти утверждения.
ForUm

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