Президент группы DCH Александр Ярославский сомневается в беспристрастности следствия по делу о ДТП со смертельным исходом с участием его кортежа, которое произошло вечером 9 февраля.
«К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности», - говорится в заявлении Ярославского на сайте DCH.
- Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?
- О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?
- Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?
- Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?
«Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела», - заверил бизнесмен.
Как известно, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.
Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.
Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.
Национальная полиция вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского.
Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела.
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