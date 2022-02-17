Локомотивное депо Кондрашовская-Нова в четверг, 17 февраля, получило повреждения в результате артиллерийских обстрелов с неподконтрольной Украине территории, сообщили ForUm'у в пресс-службе Укрзализныци.

Согласно информации Операции объединенных сил, при обстреле населенного пункта Станица Луганская повреждения получили коммунальная инфраструктура и здание детского сада.

По предварительной информации, работники структурных подразделений Донецкой железной дороги не пострадали.

В результате артобстрела были повреждены стекла окон локомотивного депо и действующий локомотив. Также был частично разрушен склад на территории локомотивного депо.

Информация о движении поездов и возможных ограничениях будет уточнена.