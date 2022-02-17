В Кремле следят за сообщениями об обострении на Донбассе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда исходят. Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается», - приводит слова Пескова Интерфакс.

«Мы слышим на протяжении суток последних сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе. Но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один представитель западный, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения», - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе растет напряженность. «А что касается уже линии соприкосновения, имеется ввиду соприкосновение с территорией непризнанных самопровозглашенных республик, там, мы видим, растет напряжение», - отметил он

Так Песков ответил на вопрос, касающийся заявлений украинских силовиков о том, что, несмотря на несколько ударов оккупационных войск, в зоне конфликта на Донбассе ситуация оценивается как стабильная.

Он уточнил у журналиста, какие войска в данном случае называются оккупационными. Корреспондент предположил, что, возможно, российские.

«Российские войска нигде ничего не оккупируют», - сказал на это Песков.