также в разделеПолитика
Зеленский о России: Они не готовы с нами общаться, они не хотят 30
Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания «ЛДНР» 24
Зеленский: Украину хотят видеть в НАТО, но не все 288
Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы 17
Великобритания: РФ сконцентрировала возле Украины 60% своих сухопутных сил 86
США: Путин может оставить войска вокруг Украины для устрашения 48
Трухин не собирается сдавать мандат 23
Портнов: Санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK являются противоправными и незаконными 16
Зеленский: Мы не видим никакого отвода войск 57
Президентский рейтинг: Разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается 56
НАТО: Россия наращивает количество войск, деэскалации нет 105
Кремль: Признание «ЛДНР» не коррелируется с Минскими соглашениями 79
«Евросолидарность» имеет «чистое» первое место в рейтинге партий 79
Зеленский приехал смотреть военные учения на Ривненщину 24
Байден – россиянам: Вы нам не враги 24
Украина обратилась в ООН из-за решения Госдумы 33
Кабмин утвердил состав комиссии по избранию директора НАБУ 11
Зеленский обратился к украинцам в День единения 27

В Кремле следят за сообщениями об обострении на Донбассе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда исходят. Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается», - приводит слова Пескова Интерфакс.

«Мы слышим на протяжении суток последних сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе. Но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один представитель западный, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения», - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе растет напряженность. «А что касается уже линии соприкосновения, имеется ввиду соприкосновение с территорией непризнанных самопровозглашенных республик, там, мы видим, растет напряжение», - отметил он

Так Песков ответил на вопрос, касающийся заявлений украинских силовиков о том, что, несмотря на несколько ударов оккупационных войск, в зоне конфликта на Донбассе ситуация оценивается как стабильная.

Он уточнил у журналиста, какие войска в данном случае называются оккупационными. Корреспондент предположил, что, возможно, российские.

«Российские войска нигде ничего не оккупируют», - сказал на это Песков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги