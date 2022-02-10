В Беларуси начались российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022», сообщает Интерфакс со ссылкой на минобороны РФ.

Там отметили, что на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил учение проводится «с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

В Минобороны РФ сообщили, что к учению привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа, которые в короткие сроки совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров, и Вооруженных сил Беларуси.

«В ходе учения, на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности Республики Беларусь, будут выполнены мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника», - сообщили военные.

Во время учения также будут задействованы аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

«В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки войск (сил) на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России», - говорится в сообщении.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о стягивании российских войск к украинской границе и об угрозе российского вторжения, в том числе с белорусской территории.

В РФ заявляют, что российские войска покинут Беларусь после учений.