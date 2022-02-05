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НАК "Нафтогаз" с февраля приступил к импорту газа и планирует всего за месяц закупить 300 миллионов кубометров газа.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал на брифинге, пишет Экономическая правда.

В феврале, заявил Галущенко, Украина возобновила импорт газа. По его словам, покупают как частные игроки, так и НАК "Нафтогаз". Однако она не может разглашать цену, ведь это коммерческая тайна. Министр отметил, что цена сейчас составляет от 900 до 1000 долларов за тысячу кубов.

С учетом соглашений, которые Украина заключила со Словакией и Венгрией, гарантированные мощности для импорта составляют 50 млн кубов в сутки. "Этого абсолютно достаточно, чтобы наполнить хранилища", добавил он.

В феврале "Нафтогаз" планирует импортировать около 300 млн кубометров газа, преимущественно по направлениям из Словакии, Венгрии и Польши.

С учетом названных министром цен такой объем импорта может стоить НАКу от 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Для прохождения следующего отопительного сезона Украине придется импортировать газ, на что уйдет около 7 млрд долларов. В интервью ЭП министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство ведет диалог с "Нефтегазом" на этот счет, чтобы понять, какая сумма понадобится и каким образом ее обеспечить.

Он добавил, что среди потенциальных источников для импорта – дополнительная рента от газа.

"Сказать, что наша [Министерства финансов] правда, учитывая высокие цены на газ… Где-то объективно есть потребность в, не люблю это слово, "субсидировании" этой, к сожалению, непрекрасной отрасли", - пояснил Марченко.
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