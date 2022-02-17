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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4261 больного коронавирусом. 27 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 111 больных коронавирусом и 196 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1816 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 354 108 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 731, в Дарницком – 583 и в Оболонском районе – 573 случая», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

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