В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4261 больного коронавирусом. 27 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 111 больных коронавирусом и 196 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1816 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 354 108 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 731, в Дарницком – 583 и в Оболонском районе – 573 случая», – отметил Виталий Кличко.