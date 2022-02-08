1 марта пенсии и социальные пособия будет проиндексированы на 14%, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «Дом».

«За 2021 год мы видим рост индекса потребительских цен на около 10%. Но мы уже сегодня будем повышать и пенсии, и разные пособия на 14%. Такой индекс мы определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых платятся взносы в Пенсионный фонд. То есть 14% — это то, что нужно ожидать нашим пенсионерам с 1 марта», — пояснила министр.

Под повышение выплат подпадет 10 млн 200 тыс. пенсионеров.

«Это будет и индексация страховых пенсий, и доплаты для разных категорий, не подпадающих под индексацию. Кроме того, мы впервые проиндексируем пенсии военным», — перечислила Лазебная .

В среднем, по словам министра, повышение страховых пенсий будет в пределах 400 грн. Индексации военным составят около 600-700 грн. Также будут увеличены выплаты многодетным семьям – с 1700 грн до 2100 грн. Подпадут под программу доплат и вновь назначенные пенсии.

Также Лазебная акцентировала на индексации минимальных пенсий по возрасту.

«Мы впервые за 15 лет сделаем то, что никто не делал – мы проиндексируем пенсии, равные прожиточному уровню, не в декабре, как планировалось, а уже в марте. Люди, которые сегодня получают пенсии в 1934 грн, уже с 1 марта будут получать по 2100 грн», - сказала Лазебная.

Министр напомнила, что с 2019 года количество людей, получавших минимальную пенсию по возрасту, уменьшилось с 4 млн до 1 млн благодаря внедрению различных механизмов доплат. В том числе благодаря инициированной Президентом программе увеличения выплат по возрасту.

Так, с 2020 года дополнительные выплаты в размере 500 грн получают пенсионеры старше 80 лет. С 2021 года по 400 грн добавили пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. В этом году на доплаты в размере 300 грн рассчитывают пенсионеры в возрасте 70-75 лет. Одновременно министр отметила, что все доплаты по возрасту также будут проиндексированы.

«Эти выплаты тоже проиндексируются. Потому что наша политика такова: выплаты не должны быть статичными, они должны повышаться, не терять свою покупательную способность. Поэтому вместо 500 грн доплата будет составлять 570 грн, вместо 400 грн – 456 грн», - добавила Лазебная.

Анонсировала министр и очередной масштабный перерасчет пенсий на октябрь 2022 года.

«Мы хотим зафиксировать минимальную пенсионную гарантию для людей в возрасте 70+ с октября 2022 года в размере 3000 грн. Для нас это масштабный шаг», – сказала Лазебная и подчеркнула, что рассчитывает на государственный бюджет в вопросе финансирования всех обещанных выплат.