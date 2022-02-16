В стриме Reuters из центра Киева кто-то воспользовался этой возможностью и предложил кандидатуру директора НАБУ Артема Сытника на должность президента Украины, пишет from.ua.

Полномочия Сытника в НАБУ истекают в апреле. Он может начать политическую карьеру.

Кабмин 15 февраля утвердил состав комиссии по избранию нового директора НАБУ.

В ночь на 16 февраля, когда американские медиа прогнозировали вторжение России в Украину, информационное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана. Видео титровали надписью «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса», а во время стрима раздался гимн СССР.

Продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий объяснил, что агентство не может контролировать фоновые звуки во время включения, а сам стрим запустили, чтобы показать ситуацию в Украине.