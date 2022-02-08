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В среду, 9 февраля, в Украину придут атмосферные фронты с северо-запада Европы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Мокрый снег и дождь ожидаются в ближайшую ночь на Западе Украины, местами на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

На остальной территории – без осадков.

Утром осадки пойдут восточнее и захватят северные области и часть центральных - Винницкую, Черкасскую области и Кропивницкий с районами.

Днем ​​в Украине осадки ослабеют.

Ветер будет снова северо-западный, 5-12 м/с, вероятные штормовые порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей особо не изменится, ночью небольшой минус, днем ​​около нуля, на Востоке и северо-востоке до 0-2 градусов мороза, на Юге +2+6 градусов.

В Киеве в ближайшую ночь и утром – мокрый снег и дождь, завтра днем – без существенных осадков. Ветер северо-западный, порывистый, временами штормовой! Максимальная температура воздуха будет составлять 0+2 градуса.

До конца недели никакого существенного похолодания в Украине не будет, даже наоборот – немного потеплеет, существенные осадки – маловероятны. Разве что ветер ожидается порывистым, некомфортным.

«Но это характерное явление для переходного сезона от зимы к весне, когда начинает перестраиваться атмосфера на новые радостные синоптические процессы», - резюмировала синоптик.
ForUm

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