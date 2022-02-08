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Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» снят с рассмотрения Верховной Рады Украины по договоренности в рамках Нормандского формата, где этого требовала Россия.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает Европейская правда.

Этот тезис неоднократно отрицали украинские власти, отмечает издание.

Макрон одобрительно охарактеризовал это решение украинского руководства.

«Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках (Нормандского) формата, в том числе обязательства отозвать закон (очевидно, проект закона, – ЕП), не соответствующий Минским соглашениям. И этот закон по инициативе Зеленского был отозван», – заявил он.

Макрон не уточнил название законопроекта, о котором идет речь, однако в последнее время был отзыв из ВР только одного законопроекта – «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривал правила реинтеграции оккупированных территорий.

Формально он был отозван решением правительства, которое для этого провело экстренное заседание перед нормандской встречей на уровне советников в Париже.

Однако, как сообщала ЕвроПравда, на самом деле инициатором отзыва проекта была Банковая, потому что это было требование РФ для того, чтобы встреча состоялась. У Зеленского тогда отрицали эти сообщения и заверили, что снятие проекта с рассмотрения не связано с Нормандским форматом.

Эммануэль Макрон также выразил удовлетворение ходом нормандских переговоров в Париже, хотя не стал детализировать договоренности.

Также он дал понять, что получил от Путина гарантии того, что РФ не признает независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР», потому что это противоречит Минским договоренностям.

«Мы получили обязательство (от Путина), что закон, который сейчас рассматривают в России, не будет принят, если не отвечает минским соглашениям», - заявил президент Франции, оставив без уточнений, о каком именно законе идет речь. Проект от депутатов-коммунистов по признанию «Л/ДНР» запланирован к рассмотрению Госдумой на следующей неделе.
ForUm

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