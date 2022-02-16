Интерактивная карта с адресами укрытий на случай чрезвычайных ситуаций для населения города Киева обновлена ​​и уточнена, сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

«В начале февраля 2022 года старую карту, на которой некоторые данные были устаревшими (ведь мы вносили их с начала 2014 года), изменили на новую, проверив фонд защитных сооружений гражданской защиты города, – отметил он. – Ответственные представители районных в Киеве госадминистраций совместно с представителями Департамента провели очередную проверку укрытий для населения в каждом из районов, составили списки с адресным перечнем и разместили их на сайтах райгосадминистраций. Опираясь на данные, Департамент обновил и дополнил интерактивную карту».

В частности, теперь на карте добавлены отметки с уточнениями, какое именно сооружение двойного использования находится по адресу: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро и обустроен ли на ней пандус.

«Стоит заметить: если жильцы домов обнаружат подвальное или иное помещение возле своих помещений, пригодное для укрытия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, мы разработали рекомендованный алгоритм действий граждан Киева в такой ситуации. Он тоже размещен на сайте КГГА», – отметил Ткачук.

Напомним, для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, насчитывающий около 5 тысяч укрытий. В мирное время постройки двойного использования могут использоваться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.