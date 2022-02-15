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Департамент здравоохранения Киевской области хочет задним числом провести 15 млн гривен на содержание коммунальных предприятий. По данным источника в администрации Киевской областной администрации, до сих пор не принят бюджет области на текущий год, соответственно, нет и программы «Здоровье Киевщины». 

В КОС полагают, что новый губернатор вскоре поторопит принятие и того, и другого, однако перед сменой губернатора в программу «Здоровье Киещины» попали изменения финансирования программы за… 2021 год. Теперь, уже по факту, предлагается увеличить объем финансирования за счет средств областного бюджета в 2021 году на 15,1 млн гривен. Однако бюджетный период 2021 года закончился 1 января 2022 года, и внесение изменений в объемы финансирования задним числом неактуальны. Попытка протащить изменения в бюджет прошлого года является прямым нарушением Бюджетного Кодекса Украины, поэтому в администрации будут инициировать расследование правоохранительными органами. 

 
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