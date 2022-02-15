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Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший 15 февраля на переговоры в Москву, отказался от российского ПЦР-теста на COVID-19, пишут агентства Reuters и dpa со ссылкой на источники в немецкой делегации.

По сообщениям, Шольц выбрал вариант, при котором анализ после приземления в России проводится врачом из посольства Германии, но в присутствии местных чиновников от здравоохранения, передает Радио Свобода.

Тест на коронавирус – обязательное требование перед визитом в Кремль и переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

Во время общения с журналистами спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Шольца пройдет с мерами предосторожности, и что лидеры будут на большем, чем обычно, расстоянии.

«Но это никак не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на длительность», – отметил Песков.

Главной темой встречи, как ожидается, станет ситуация вокруг Украины и отношения между Россией и НАТО – на фоне информации о значительном накоплении российских сил вблизи украинских границ и возможности нового российского вторжения в страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещавший Москву на прошлой неделе, также отказался проходить ПЦР-тестирование в России. В результате на его встрече с Путиным действовала строгая социальная дистанция. Политики разговаривали за шестиметровым рабочим столом, находясь в его противоположных частях. На пресс-конференции лидеры двух стран также стояли на значительном расстоянии друг от друга.

По словам одного из источников агентства Reuters, решение отказаться от тестирования российскими врачами было принято из соображений безопасности, «чтобы они не получили ДНК президента Франции».

Песков заявлял, что в Москве с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами. Это нормальная мировая практика, добавил Песков.
ForUm

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