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Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» («ДНР» и «ЛНР»).

Соответствующее решение было принято путем рейтингового голосования, передает Интерфакс.

Документ, внесенный депутатами от фракции «Единая Россия» Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановление от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость «ДНР» и «ЛНР».

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.
ForUm

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